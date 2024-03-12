مستجدات مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.. تنفيذ محطات للشحن 

كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، موضحة أن هناك توجيهات سياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطات «أكاديمية الشرطة والسويس وعدلي منصور والسلام وعرابي ومؤسسة الزكاة ومسطرد وبهتيم وشبرا بنها إسكندرية الزراعي».

محطات الأتوبيس الترددي

وأكدت الوزارة في تقرير لها أن مشروع الأتوبيس الترددي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه، موضحة أن عدد محطاته 49 محطة، ويجرى تجهيز أماكن خاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا.

ونوهت الوزارة بأنه يجرى عمل المناطق الفنية والإدارية لشحن الأتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب وكوبري الوراق «8 حارات في كل اتجاه».

وسيلة نقل جماعي

ووجهت الوزارة بضرورة تكثيف الأعمال، خاصة وأن الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.