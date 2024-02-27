خريطة محطات الأتوبيس الترددي وموعد التشغيل بتكلفة 9.5 مليار جنيه

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له، تفاصيل مهمة عن الأتوبيس الترددي موضحًا تكلفة التنفيذ وخريطة ومحطات الأتوبيس وموعد تشغيل المرحلة الأولى، ليكون أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

محطات المرحلة الأولى

يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تشتمل المرحلة الأولى على 36 محطة أبرزها:

- محطة عدلي منصور

- محطة شبرا بنها

- محطة المرج

- محطة فيصل

- محطة الهرم

- محطة طريق بلبيس

المرحلة الثانية تشتمل على 13 محطة أبرزها:

- محطة باسوس

- محطة الوراق

- محطة أرض اللواء

- محطة منشية البكاري

- محطة مسجد المدينة

إجمالي عدد محطات المشروع

وأشار تقرير مركز المعلومات، إلى أن إجمالي عدد محطات المشروع 49 محطة، ومستهدف تشغيل 100 أتوبيس، موضحاً أنه يتم عمل محطات شحنم للأتوبيسات الكهربائية، لافتاً إلى وجود حارات مخصصة ليسر الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، ومتوقع إنتهاء المرحلة الأولى منتصف 2024.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، بجامعة بني سويف، أن الأتوبيس الترددي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر، ويوفر خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحاً أن يسهم في تحرير الحركة المرورية بشكل كبير على الطريق الدائري.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة، وفق المواصفات والمعايير العالمية، مؤكداً أنه يتم تشغيله بالتزامن مع تطوير الطريق الدائري.