أمين الفتوى يوضح فضل إطعام الطعام في الإسلام: جائز حتى لغير المسلمين

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن فضل إطعام الطعام في الإسلام، مؤكدا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر في أول حوار مع أهل المدينة المنورة، بعد هجرته المباركة إليها قادما من مكة، مؤكدا جواز تقديم الطعام لغير المسلمين أيضا.

أربع قيم تمثل الأعمال الصالحة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية « الناس»، اليوم الثلاثاء: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في أول لقاء بالمدينة المنورة: «أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام».

إطعام الطعام يرفع البلاء

واستكمل الشيخ أن النبي في أول حوار بينه وبين أهل المدينة، ركز على أربع قيم تتمثل في الأعمال الصالحة، التي تحث عليها الشريعة، وهي: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل وصلة الأرحام.

وأكد أن إطعام الطعام يرفع البلاء عن الإنسان، لافتًا إلى أن إفشاء السلام وإطعام الطعام للناس أجمعين سواء المسلم أو غيره.