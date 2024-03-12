بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال و«تضامن الدقهلية» لتحسين خدمات ذوي الهمم

وقع هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ووائل عبدالعزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بروتوكول تعاون بهدف العمل على تحسين الخدمات وزيادة المساعدات المقدمة إلى المستفيدين من العمال من جانب التضامن الاجتماعي، وتحديداً للفئات الأولى بالرعاية منهم.

تعظيم الاستفادة من البرامج الاجتماعية

جاء توقيع البروتكول في إطار توجيهات نيفين القباج ورعاية أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفي حضور نهاد عبيد نائب رئيس اتحاد عمال الدقهلية، وأمينة المرأة والطفل وأحمد جبر ومحمد السيد من أعضاء الاتحاد.

يهدف البروتكول إلى تعظيم الاستفادة من تحقيق مجموعة من البرامج الاجتماعية منها محو الأمية، وبرنامج فرصة الذي يؤكّد قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد من خلال فرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

صرف بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

شدد البروتكول على مساعدة أصحاب الهمم في التقديم والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمكّن حامليها من الدمج في المدارس والجامعات والجمع بين معاشين والحصول على سكن حكومي والإعفاء من الضرائب والكشف المجاني في المستشفيات والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين داخل المؤسسات الإنتاجية.

أكّد البرتوكول دور طرفي التوقيع على نشر الوعي المجتمعي للمواطنين وفي القلب منه العمال من خلال عقد الندوات والمؤتمرات بالأندية الاجتماعية والثقافية، مستهدفا تطوير أداء العمال بكل مواقع الإنتاج وإيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.