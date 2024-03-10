محافظ الدقهلية يفتتح العناية المركزة في مستشفى ميت سلسيل بتكلفة 3 ملايين جنيه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى ميت سلسيل بعد تطويره وتجهيزه بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتضم 12 سريرا و12 مونتور و3 أجهزة تنفس صناعي، وذلك بمشاركة المجتمع المدني.

عناية مركزة في مستشفى ميت سلسيل

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم افتتاح العناية ضمن خطة تطوير للمنشآت الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد طفرة غير مسبوقة من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالشعب المصري، من خلال تطوير المستشفيات ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة.

دور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية

وأكد «مختار» دعم ودور المجتمع المدني بالدقهلية، خاصة في الفترة الأخيرة والذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في بناء وتطوير المستشفيات والمساجد والمدرس.