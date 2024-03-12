موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2
كتب:
رحاب عبدالراضي
02:59 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسلسل سر إلهي
أحداث مشوقة انتهت عليها الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، لذلك ينتظر متابعي المسلسل موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2، وهو ما نعرضه في السطور التالية.
موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2، سيكون على مرتين خلال اليوم، بعد العرض الرئيسي ويكون عند الساعة 12 منتصف الليل.
موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2
موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2، الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:30 ظهرًا، كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT.
نجوم مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها أحمد بدير وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله.