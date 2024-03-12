أحداث مشوقة انتهت عليها الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، لذلك ينتظر متابعي المسلسل موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2، سيكون على مرتين خلال اليوم، بعد العرض الرئيسي ويكون عند الساعة 12 منتصف الليل.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 2، الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:30 ظهرًا، كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT.

نجوم مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها أحمد بدير وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله.