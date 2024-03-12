موعد السحور والإمساك في ثالث أيام رمضان في القاهرة والمحافظات

في إطار حرص المسلمين على معرفة المواعيد الدقيقة لأداء الصلوات والإفطار والسحور والامساك عن الطعام وبدء الصيام، تستمر الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، في تقديم خدماتها للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، تيسيراً على الصائمين وحتى انتهاء الشهر الكريم.

موعد السحور والامساك في اليوم الثالث لرمضان

وتقدم الهيئة، إمساكية يومية ترصد من خلالها مواعد الإفطار السحور والإمساك يومياً على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك مواعيد أداء الصلوات الخمس، وحددت في اليوم الثالث لرمضان 2024 الموافق يوم الأربعاء 13 مارس 2024 مواعيد السحور والإمساك على مستوى المحافظات.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير مواعيد السحور والإمساك في محافظات الجمهورية وفقاً لما أعلنته الهيئة، وجاءت كالتالي:

- القاهرة.. السحور عند الساعة 2.22 والامساك عند الساعة 4.22.

- الإسكندرية.. السحور عند الساعة 2.26 والإمساك عند 4.26.

- طنطا.. السحور عند الساعة 2.22 والإمساك عند الساعة 4.22.

- أسيوط.. السحور عند 2.24 والإمساك عند الساعة 4.24.

- أسوان.. السحور عند 2.18 والإمساك عند الساعة 4.18.

خدمات متنوعة لهيئة المساحة في رمضان

يأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة للتيسير على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ومن بينها خدمة تحديد القبلة للمصلين والمساجد على مستوى الجمهورية من خلال إداراتها ومديرياتها المنتشرة بالمحافظات، ومن خلال الإدارة العامة للجيودسيا والحساب أو موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: geodesy@esa.gov.eg.