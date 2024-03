قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024.. أبرزها جودر ومليحة

وجبة درامية متنوعة بين الدراما والتاريخ والكوميديا حتى الغموض والاجتماعية تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طيلة شهر رمضان، ليبحث الكثيرون عن قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 من فئة الـ15 حلقة.

مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

ويشهد الموسم الدرامي هذا العام 10 مسلسلات من فئة الـ15 حلقة، من المنتظر عرضها على شاشات المتحدة، ومنصة watch it، وترصد «الوطن» مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024.

مسلسل مليحة

واحد من المسلسلات التي تحظى باهتمام واسع في دراما هذا العام إذ يناقش القضية الفلسطينية تحديدًا عقب الانتفاضة الثانية 2000، والمقرر عرضه على قنوات ON وON دراما وCBC وCBC دراما والحياة والحياة دراما ومنصة watch it.

والعمل من بطولة دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+.

مسلسل جودر

يطل الفنان ياسر جلال في المسلسل من عالم الأحلام والأساطير، ويتناول أحد قصص ألف ليلة ليلة الخيالية، ويشاركه البطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى.

والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.

بدون سابق إنذار

يحمل مسلسل بدون سابق إنذار طابعا دراميا أسريا اجتماعيا، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، التي تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد إصابة طفلهما بالسرطان، ويعرض حصريًا على قناة DMC و قناة DMC دراما ومنصة watch it

ومسلسل بدون سابق إنذار، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة، وإنتاج شركة blu bee.

مسلسل فراولة

يعد مسلسل فراولة من فئة المسلسلات الكوميدية، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، على قناة DMC و قناة DMC دراما ومنصة watch it.

والمسلسل، من بطولة الفنانة نيللي كريم ويشاركها شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل بقينا اتنين

يظهر الفنان شريف منير في مسلسل بقينا اتنين بشكل كوميدي لايت، بمشاركة عدد كبير من الفنانين ومن بينهم الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي منذ فترة قصيرة ولم يلحق بمشاهدة مسلسله وتوقع الكثيرون إلغاء العرض، ولكن القائمون على العمل حددوا موعد عرض المسلسل في النصف الآخر من رمضان على قناة وCBC وقناة CBC دراما ومنصة watch it.

ومسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير، رانيا يوسف إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت