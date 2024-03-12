«السياحة»: المعارض الأثرية ترفع أعداد الوافدين إلى مصر 15%

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، إن المعارض الأثرية المؤقتة التي تٌقيمها مصر بالخارج ترفع من أعداد السياح الوافدين من البلدان المقام بها تلك المعارض، موضحا أن نسبة الزيادة في معدل الحركة السياحية الوافدة لمصر على خلفية تلك المعارض الأثرية يقترب من 15%، كما أن أعداد السياح الأستراليين الوافدين لمصر ارتفع مؤخرا، بسبب معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بأستراليا حاليا.

المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج

وأكد فى بيان صحفي أن العرض المقبل لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا، سيكون في يوليو المقبل، وله أثر كبير في زيادة أعداد السياح الألمان الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية بمصر، لافتا إلى أن إقامة المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج تجذب السائح لزيارة المدن التاريخية المصرية.

أحد وسائل جذب السياح الأجانب

وأشار إلى أن المعارض الأثرية المصرية المؤقتة المعروضة بالخارج تعتبرأحد وسائل جذب السياح الأجانب لزيارة مصر، موضحا أن تلك المعارض تٌمثل فرصة للزوار لاستكشاف الآثار الفريدة وفهم التراث المصري الغني، ما يعزز السياحة الثقافية ويرفع الوعي بالتاريخ الفرعوني، كما أنها تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي سواء من المبالغ التي تحققها من الزيارات أو من خلال زيادة عدد السياح.