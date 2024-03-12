مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثانية.. ماذا ستفعل دينا الشربيني؟

بدأت أحداث ممسلسل كامل العدد +1 بمشهد دينا الشربيني وهي تحلم بأبنائها الرضع وزوجها، ثم نجد في مشهد آخر «إنجي» التي تجسد شخصيتها الفنانة جيهان الشماشرجي، صديقة «ليلى» لتخبرها أنها وقعت في حب شخص آخر، كما تتوالى العديد من الأحداث على مدار الحلقة، لينتظر الجمهور ماذا سيحدث في الحلقة الثانية الليلة.

وينتظر الجمهور ماذا سيحدث في ممسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثانية وهل تستمر ليلى في تحمل مسؤولية أبنائها وحبها لزوجها أيضا كما كانت في الجزء الأول؟

ممسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثانية

ويعرض ممسلسل كامل العدد +1 على قناة ON حصريا، في تمام الساعة 7:30 مساء ويعاد الساعة 8:15 صباحا، كما يمكن متابعة ممسلسل كامل العدد +1 عبر تطبيق watch it.

قصة ممسلسل كامل العدد +1

تدور قصة ممسلسل كامل العدد +1، حول ليلى صاحبة مشروع تجميل التي تقابل أحمد طبيب تجميل، ويقعان في غرام بعضهما، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يتحديان الظروف.