مصطفى عمار: دراما وبرامج الأطفال شريكان أساسيان للأسرة المصرية في تربية الأبناء

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّ جيل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات نشأ على شراكة الراديو والتلفزيون في تربيته من خلال برامج مثل «أبلة فضيلة» على الراديو و«بابا ماجد» في التلفزيون، بالإضافة إلى مشاركة الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم وماما سامية صادق في تربية الأطفال وزراعة القيم الحميدة فيهم داخل البيوت المصرية.

ضبط المشهد الدرامي

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أنه في فترة من الفترات غابت الدولة المصرية عن القيام بدورها، وخلال الخمس سنوات الماضية كانت تحاول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضبط دراما الكبار، بعدما تم زرع فخ العشوائيات وتجارة الممنوعات والعلاقات غير المشروعة في الدراما الخاصة بمصر، ويجري تصديرها للوطن العربي في هذا المنطلق، الذي يشوه صورة المجتمع المصري.

عادة الانضباط للنص والدراما المصرية

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «استطعنا على مدار 5 سنوات كاملة إعادة الانضباط للنص والدراما المصرية، حتى تعود كما كانت تسير فوق العادة لمصر، وتعد أقوى أسلحتها ومن قواها الناعمة».

واختتم «عمار» بالقول: «أعتقد أن الشركة المتحدة بداية من 2024، تبدأ التركيز في ملف الأطفال، وقدمت هذا العام 5 أعمال، وأعتقد العام المقبل ستزيد ويكون هناك دراما موجهة للطفل بشكل مباشر، وسيكون بداية إصلاح ما أفسده الدهر، لكي تعود الدراما وبرامج الأطفال جزء أو شريك أساسي للأسرة المصرية في تربية الأطفال وتوعيتهم، وزراعة الأمل والخير والحب والمستقبل».