يُعد البيض بمختلف أنواعه سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي، أحد أهم وأبرز السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها نظراً للفائدة الكبيرة التي تعود على من يتناول البيض، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الأسواق المختلفة.

أسعار البیض الیوم

وجاءت أسعار البيض اليوم حسب آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث يتابع المواطنين أسعاره بشكل يومي، للتعرف على سعر البيضة أو الكرتونة.

أسعار البيض الأبيض

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 5.60 جنيه للبيضة الواحدة، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار البيض الأحمر

في حين سجل سعر البيض الأحمر اليوم 5.50 جنيه للبيضة الواحدة، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار البیض البلدى

وسجل سعر البيضة البلدي اليوم الثلاثاء 5.90 جنيه، «سعر بيع للمستهلك».

سعر كرتونة البیض الیوم

فيما سجلت كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 157 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك»، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 162 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».