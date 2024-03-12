ضبط تاجر عملة في دمياط بحوزته ذهب ودولارات بـ90 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة؛ أبرزها «1,200 مليون يورو، 400 ألف دولار، 1,4 مليون جنيه، 1,7 كيلوجرام مشغولات ذهبية».

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 90 مليون جنيه تقريبا.