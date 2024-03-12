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دراما المتحدة

القبض على عنصرين إجراميين غسلا 25 مليون جنيه في مطروح

كتب:

محمد بركات
05:55 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة مطروح؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء أراضي البناء والسيارات.

وتقدر تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا.

 

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