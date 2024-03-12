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دراما المتحدة

عالم أزهري: كل تفسير للقرآن يعارض مصالح الناس وحياتهم مرفوض

كتب:

شريف سليمان
05:52 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

الدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن كل تفسير يعارض مصالح الناس وحياتهم مرفوض، وهذه قاعدة.

الإنسان محور القرآن

وأضاف «أبو عاصي»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «أبواب القرآن»، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن تفسير القرآن محوره الإنسان، موضحًا أن القرآن كله من أوله إلى آخره إما خطابا إلى الانسان، أو حديثا إلى الإنسان، وإما حديثا عن الإنسان.

وتابع: «افتح المصحف الـ114 سورة إما خطاب الإنسان أو حديث عن الإنسان، فالقرآن محوره الانسان، يبقى لازم في هذه الحالة أحقق مصلحة هذا الانسان».

وأردف «أبو عاصي»، قائلا: «هل تتصور أن ربنا يبعت لك خطاب يشقيك؟ يبعت لك خطاب يكون ضد مصلحتك يعوقك في الحياة، هذا كلام غير منطقي».

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