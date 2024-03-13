موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on

ينتظر الكثيرون موعد عرض الحلقة 3 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة، إذ أن يتم عرضه على قناة on في الساعة الـ9 مساء، والإعادة 1:30 صباحًا، و9:45 صباحا.

موعد عرض الحلقة 3 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

وبالنسبة لموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 بطولة أمير كرارة على قناة on drama، الساعة 2 صباحا و6:15 صباحًا و4:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول للحلقة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، عدد كبير من النجوم؛ أبرزهم أحمد رزق وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخي وملك قورة وسيد رجب ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، ويدور المسلسل عن الفنان أمير كرارة الذي يجسد دور طبيب ويواجه العديد من المشكلات والصراعات مع أهل المنطقة ويضطر إلى الدخول في اشتباكات.

أحداث الحلقات الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، شهدت وفاة والد أمير كرارة الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فؤاد سليم بسبب نقاش حاد بينه وبين ابنه.

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القبض على أمير كرارة بتهمة قتل والده، ليتوعد له ياسين «أحمد رزق» بقتله بعدما تسبب في وفاة الرجل الذي يأكل من خيره، كما تتعرض ملك قورة لأزمة صحية بعد وفاة والدها.