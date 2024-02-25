تعيينات وزارة الإسكان.. المهارات المطلوبة للمتقدمين لوظائف 2024

أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العُمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية كالتالي، «رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس - مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني - مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية».

المهارات الأساسية لوظائف وزارة الإسكان 2024

وحددت الهيئة التابعة لـ وزارة الإسكان المهارات الأساسية والفنية المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية وهي كالتالي:.

- يشرف على المُخططات الاستراتيجية لأقاليم شمال الجمهورية.

ـ يشرف على إعداد قواعد البيانات اللازمة لتنمية المحافظات التابعة لأقاليم شمال الجمهورية من حيث التوزيع المكاني للموارد الطبيعية والبشرية، ومساحات المحافظات في كل إقليم، من حيث وضع عواصم المحافظات.

- يشرف على إعداد الدراسات للتخطيط الإقليمي الخاصة بإقليم شمال الجمهورية، ومحافظاته وإعداد ملامح الرؤي التنموية لمراكزها.

المهارات الفنية لوظائف وزارة الإسكان 2024

ـ المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

مكان التقدم لوظائف الإسكان 2024

وأشارت الهيئة إلى أن الطلبات للوظائف المُعلنة تُقدم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بمقرها الكائن «العاصمة الإدارية – حي الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمٌجتمعات العٌمرانية – الدور الخامس»، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية مساءاً، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد الورقي أو الإلكتروني.