تعيينات وزارة الإسكان.. اعرف الشروط المطلوبة لوظائف 2024

أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية التالية «رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس - مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني - مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية».

الشروط المطلوبة لوظائف الإسكان 2024

وكشفت الهيئة العامة لـ التخطيط العمراني عن المهارات الأساسية مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية كالتالي:

- الإشراف على إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية لأقاليم شمال الجمهورية.

- يشرف على إعداد قواعد البيانات اللازمة لتنمية المحافظات التابعة لأقاليم شمال الجمهورية من حيث التوزيع المكاني للموارد الطبيعية والبشرية ومساحات المحافظات في كل إقليم، من حيث وضع عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية والملامح الطبيعية والإدارية والعمرانية لكل منها.

- يشرف على إعداد دراسات التخطيط الإقليمي الخاصة بإقليم شمال الجمهورية ومحافظاته وإعداد ملامح الرؤى التنموية لمراكزها.

- يشرف على إعداد مخططات التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي في ضوء تحديد الموارد والمقومات ومخططات التنمية العمرانية المكانية لكل محافظة من محافظات أقاليم شمال الجمهورية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان 2024

وحددت الهيئة العامة للتخطيط العمراني المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل الوظائف كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحا به البيانات الأساسية للمتقدم والتدرج الوظيفي والعلاوات التشجيعية وخطابات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها، وأي بيانات اخري مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، و صورمن شهادة الميلاد.

- عدد6صور شخصية مقاس (4×6).

- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.