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دراما المتحدة

علاء مرسي عن إصابته بالسرطان: «ربنا حب ياخدني عنده شوية ويأدبني»

كتب:

شريف سليمان
06:42 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الفنان علاء مرسي

الفنان علاء مرسي

قال الفنان علاء مرسي، إنّ المرض في ظاهره محنة، لكنه منحة من الله عز وجل، حتى يناجي المريض اللهَ عن قرب وضعف وتوبة واحتياج.، فيصبح الدعاء مستجابًا.

في لحظات ضعف العبد لا يجد رحيما أو معينا سوى الله 

وأضاف مرسي، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو «9090»: «في لحظات ضعف العبد لا يجد رحيما أو معينا أو رؤوفا أو كريما سوى الله عز وجل».

علاء مرسي: الإصابة بالسرطان أصعب على المحيطين بالمريض

وعن إصابته بمرض السرطان، قال الفنان: «ربنا أحب ياخدني عنده شوية ويأدبني ويعلمني وينورني شوية، والأمر كان صعبًا على المحيطين بي مثل الزوجة والأبناء والأهل والأصحاب والأحباب، الإصابة تكون أصعب على المحيطين بالمريض من المريض نفسه، لأنك إن أحببت شخصا ورأيته في محنة فإن قلبك يتألم من أجله».

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