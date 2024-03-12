مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc والحياة في رمضان 2024 الحلقة 3

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري، من المسلسلات التي يحرص عدد كبير من الجمهور بالبحث عنها، ويذاع المسلسل عبر قنوات عدة في أوقاتٍ متنوعةٍ على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc وON والحياة والقناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة الثالثة، والتي ينتظر الجمهور إذاعتها اليوم.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة

ويعرض مسلسل مسار إجباري على 4 قنوات أخرى وهي:

- قناة سي بي سي CBC.

- قناة الحياة.

- قناة أون ON.

القناة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 3

تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 3، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مع أذان المغرب، 6:05.

ويعاد عرض مسلسل مسار إجباري عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 3، الساعة 11:15 مساء.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 3، الساعة 10:30 مساء.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة 3، الساعة 12 منتصف الليل.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري حول «علي» الفنان عصام عمر، الذي يتفاجأ بوجود أخٍ غير شقيق وهو «حسين» أحمد داش، فيُصاب بصدمةٍ، لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق.

وينتمى مسلسل مسار إجباري لأعمال الـ 15 حلقة التي تسيطر على أغلب مسلسلات رمضان، حيث تتماشى مع اهتمامات الجمهور، الذي يتجه للعرض على المنصات الإلكترونية.

وفي الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري يتفق حسين وعلي على زيارة والدة كل منهما للأب عمر، بحيث لا يلتيقيان مع بعضهما، حيث يخفي الأخوان غير الشقيقان سر زواج والدهما.