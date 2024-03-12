أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية.. عائد يصل لـ30%

تقدم البنوك العاملة في السوق المصري، عددا كبيرا من الشهادات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، كما توفر للعملاء إمكانية الحصول على العائد في نهاية المدة أو بشكل سنوي أو شهري وفقاً لنوع الشهادة.

أعلى 3 شهادات إدخارية في البنوك المصرية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية بعائد يصل إلى 30%، من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادات.

شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر أحدث شهاداته الادخارية تحت مسمى شهادة «ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، والتي تستمر لمدة 3 سنوات، ويمكن شراؤها بحد أدنى 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتختلف دورية صرف العائد وفقاً لرغبة العميل، ويختلف معها معدل أو قيمة العائد على الشهادة، فيمكن صرف العائد بشكل «شهري - ربع سنوي - سنوي»، بعائد يصل إلى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويختلف معدل العائد في حال رغبة العميل في صرفه بشكل شهري أو ربع سنوي.

شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري أعلى شهاداته الادخارية من حيث العائد تحت مسمى «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي»، بعائد يختلف وفقا لدورية الصرف، ويصل إلى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، بالنسبة لدورية الصرف السنوية، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، والحد الأنى لشرائها 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

شهادات البنك التجاري الدولي cib

يقدم البنك التجاري الدولي «cib»، الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد 24.25% سنوياً متغيرة، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 3 آلاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.