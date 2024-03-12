رئيس جامعة بني سويف: مستشفياتنا تقدم خدمات علاجية لآلاف مواطنين

اقامت كلية الطب جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور خالد الحديدى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإشراف وتنسيق قسم الفارماكولوجى، المعرض العلمي لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب القسم، بحضور الدكتور تامر حفناوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هانى حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور وائل صقر رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتورة اسماء محمد محمود رئيس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب.

دعم الانشطة الطلابية

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكلية لاتالوا جهداً في دعم الانشطة الطلابية المختلفة لجميع الطلاب، لافتا الي ان المعرض احد اهداف النشاط العلمي الذي تتبناه الجامعة لدعم ورعاية الافكار الخاصة بهم وتوفير كافة الامكانيات لربط البحث العلمي بقضايا المجتمع وخدمته.

خدمات علاجية لالاف من المواطنين

واضاف رئيس الجامعة ، أن الكلية ممثلة في مستشفياتها تقدم الخدمات العلاجية لالاف من المواطنين المقيمين في المحافظة و المحافظات المجاورة كما انها ساهمت في الاسراع من القضاء علي العديد من قوائم الانتظار في الامراص المختلفة، بجانب تقديم كافة الخدمات العلاجية عبر القوافل المجانية التي تتم في القرى والنجوع، بجانب دورها في تقديم الخدمة التعليمية المتميزة للطلاب.

وقالت الدكتورة اسماء القلعاوي، إن الكلية برئاسة الدكتور محمود الحديدي عميد الكلية، تقدم دعم غير محدود لطلابها بمختلف الانشطة، ولعل النشاط العلمي احد ابرز مجالاتها التي يتم فيها استعراض وابراز مواهب ومجالات و انشطة الطلاب.