صورة قديمة لخالد النبوي ونشوى مصطفى تعيد الجمهور إلى ذكريات 1998

نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي، صورتين تجمعها بالفنان خالد النبوي، في أحد مشاهدها بمسلسل إمبراطورية ميم، وأخرى تظهر فيه زوجته، بمسلسل نحن لا نزرع الشوك، الذي تم عرضه لأول مرة منذ عام 1998، ليتفاعل الجمهور مع الصورتين، ويتذكرون تفاصيل المشهد مرة أخرى.

تجسد الفنانة نشوى مصطفى، دور شقيقة الفنان خالد النبوي، في مسلسل إمبراطورية ميم، ويدور حول رجل أرمل، يعيش مع أبنائه الـ6 وشقيقته، ويقع في حب حلا شيحة، ليضطر للاختيار بين حبيبته وأبنائه، الذين يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، في إطار اجتماعي.

فريق مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ، هاجر السراج، ليلى عز العرب، ومحمد محمود عبد العزيز، قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

نشوى مصطفى زوجة خالد النبوي في نحن لا نزرع الشوك

في عام 1998، لعبت الفنانة نشوى مصطفى دور زوجة الفنان خالد النبوي، في مسلسل نحن لا نزرع الشوك، الذي تدور قصته حول فتاة تدعى «سيدة»، تتعرض لمعاملة قاسية من قبل زوجة أبيها، بعد وفاة والدها، وبعد فترة تعيش مع صديق أبيها، الذي يتولى رعايتها، كواحدة من أبنائه، إلا أنها تتعرض لمضايقات من قبل ابنه، لتضطر إلى الهروب، وتعيش في صراعات حتى تقع في حب خالد النبوي، الذي يتزوج منها وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي شيق.

مسلسل نحن لا نزرع الشوك، كان من بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة آثار الحكيم، ويشاركهما عدد من الفنانين، أبرزهم نشوى مصطفى، حمدي غيث، كريمة مختار، نجاح الموجي، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق الرشيدي، ماجد الكدواني، وعفاف رشاد، والعمل الدرامي من إخراج حسين كمال استيفان منير، وتأليف يوسف السباعي.