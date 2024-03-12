أمير كرارة: «بشجع الأهلي.. وبحتفل بأهداف شيكابالا الـR2»

قال الفنان أمير كرارة، إنه دائمًا ما يقدم الدعم والمساندة لنجله سليم، ويسعى دائما لتحقيق أحلامه، مؤكدا أنه سيكون الداعم له طوال الوقت للوصول لما يريد، ولن يطالب أحدا على مساعدة نجله في أي عمل.

وأشار «كرارة»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن نجله سليم أهلاوي وبيحب لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، موضحًا أنه أحد مشجعي النادي الأهلي.

وشدد على أنه بعد تسجيل شيكابالا أحد الأهداف بطريقته المميزة احتفل بشكل هستيري لهذا الهدف، متابعًا: «بحتفل بأهداف شيكابالا اللي بيجبها على طريقة روبن R2»، مؤكدًا أنه يفضل الكورة الحلوة واللعبة الحلوة ويحب اللاعب شيكابالا.