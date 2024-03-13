ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3، بطولة الفنانة روجينا، إذ شهدت الحلقات السابقة أحداثا مهمة، أهمها خيانة زوجها لها مع صديقة مقربة، وسرقته أموالها من أجل شراء المخدرات.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3

يُعرض مسلسل سهر إلهي حصريا على قناة سي بي سي، عدة مرات يوميا، ليناسب مواعيد مختلف شرائح الجمهور التي تريد متابعة المسلسل، ونقدم لكم مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3 اليوم، وفق الإعلان الرسمي للقناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة 3 على قناة CBC في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

ويعرض مسلسل سر إلهي عبر قناة سي بي سي حصريا، ومنصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل سر إلهي

خلال أحداث مسلسل سر إلهى، تتعرض روجينا «نصرة» للحبس، لتبدأ الصراعات التي تساهم في تغيير شخصيتها بعد الأزمة التي تتعرض لها، وينتمي مسلسل «سر إلهي» لنوعية المسلسلات القصيرة، الذي يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويجسد بطولة بجانب روجينا الفنان أحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وصلاح عبدالله وأحمد بدير.