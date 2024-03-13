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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2025

كتب:

ماريان سعيد
11:58 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2025

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2025

نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان مبارك، وتضمنت موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2025، ويهتم الصائمون بمعرفته في كل يوم من أيام الشهر الفضيل لارتباطه بفرضية الصلاة وموعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، يختلف موعد أذان المغرب في المغرب من مدينة لأخرى طبقا لموقعها من خطوط الطول.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2024

وأما عن موعد اذان المغرب اليوم في المغرب الأربعاء 13-3-2024، فيكون في الرباط وسلا في تمام الساعة 6:38 مساء.

موعد صلاة المغرب بالدار البيضاء في المغرب اليوم

أما في الدار البيضاء يكون موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2024  6:42 مساء

موعد اذان المغرب اليوم في مراكش بالمغرب الأربعاء 13-3-2024 

وفي بني ملال تكون صلاة المغرب في تمام الساعة 6:39، وفي مراكش يؤذن المغرب في تمام الساعة 6:54.

ويكون موعد أذان المغرب في كلميم في تمام الساعة 6:53 مساء أما موعد أذان المغرب في طنجه فيكون في الساعة 6:34 مساء.

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