سعر البيض اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في مصر

سجل سعر البيض اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر في الأسواق والمحال، تراجعا طفيفاً، حيث سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 156.36 جنيه بتراجع 0.6 جنيه، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 158.97 جنيه بتراجع 0.32 جنيه.

وسجل سعر طبق البيض البلدي نحو 162.83 جنيه بتراجع 1.11 جنيه، وفقاً للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر البيض اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط اليوم.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بشكل جيد بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، وطبق البيض البلدي أيضاً، حيث تراجع سعر طبق البيض البلدي، ليتراوح ما بين 152 إلى 153 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 145 إلى 147 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر بين 146 إلى 148 جنيها في المزرعة.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرارا في أسعار البط اليوم في مصر، حيث يتراوح سعر البط الفرنساوي من 14 إلى 15 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 44 إلى 45 جنيها.