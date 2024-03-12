انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، انخفاضا ملحوظا في عدد كبير من الأسواق المصرية، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن اليوم بمختلف أنواعها بنحو 2.07%، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في الأسواق المصرية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر بمختلف الأسواق تراجعا يقدر بنحو 2 جنيه تقريبا، إذ بلغ متوسط سعر الكيلو منها نحو 103.85 جنيه.

تراجع أسعار الدواجن البلدي

بلغت أسعار الفراخ البلدي اليوم في مصر بمختلف الأسواق تراجعا يقدر بنحو 3.68 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو منها نحو 123.9 جنيه.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ما بين 95 إلى 96 جنيها.

جاءت أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم ما بين 105 إلى 106 جنيهات.

تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ما بين 26 و30 جنيها.