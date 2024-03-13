مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. يحيى الفخراني في ورطة تهدده بالسجن

بعد أن شهدت الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل «عتبات البهجة» عديد من الأحداث المشوقة، تتزايد عمليات البحث عن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3، وخلال أحداث الحلقة الثانية عاش يحيى الفخراني ورطة كبير بعد إلقاء القبض عليه، بسبب بيع خطوط تليفون كانت سببًا في ارتكاب جريمة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

واجه ضابط الشرطة في مسلسل عتبات البهجة، «بهجت» الذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخراني، بتهمة ارتكاب جريمة باستخدام خطوط التليفون الذي تم بيعها من كشك «نعناعة»، خاصة أنه شريكا في الكشك، واطلع الضابط على جميع الأوراق وتأكد من الشراكة بين «بهجت» و«نعناعة».

الحلقة 3 مسلسل عتبات البهجة

وأنكرت «نعناعة» معرفتها بهذه التهمة، وأنها ليس لها علاقة إلا ببيع الخطوط التي يأتي بها «بهجت» إليها، بينما أكد «بهجت» بإنه يشتري الخطوط لكن لا يبيعها، وأظهر ضابط الشرطة تفهمه لهذا الأمر، لكنه تحدث مع «بهجت» بأنه يتعامل مع الأوراق التي تعرض عليه فقط، فهل يكون مصيره السجن؟

يشار إلى أنه من أبرز المشاهد في الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، تواجد بهجت مع صديقه عرفان «صلاح عبد الله» داخل تاكسي، وتتطرقوا للحديث عن كثافة تواجد الطلاب أمام أحد السناتر التعليمية.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.