الداعية مصطفى حسني: البعد عن الكبائر من منجيات يوم القيامة

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن البعد عن الكبار واتباع أركان الإسلام من المنجيات في الآخرة.

واستشهد «حسني»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «بصير»، عبر شاشة «أون»، عن «ما ينجي وما يهلك في الآخرة»، بقول الله تعالى في سورة النساء: «إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا»، موضحًا أن نكون بصراء بالبعد عن الكبائر والغيبة والفواحش والشهوات وسيزرقك الله من حلال.

أركان الإسلام من منجيات يوم القيامة

وأشار إلى أن من خلال اتباع الأركان الخمسة تصل إلى الله وستنجو يوم القيامة وتكون من المفلحين.

وأوضح أن من يكون سببًا في رجوع الحقوق للأخرين يوفقه الله؛ لأنه إنسان طيب ومحترم ويعظم ربنا في معاملته للخلق.