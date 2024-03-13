ملخص الحلقة 2 من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد عرض أول وثاني حلقات مسلسل عتبات البهجة الذي يُذاع يوميا على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it، في تمام السادسة والربع مساء، يبحث المشاهدون عن ملخص الحلقة 2 مسلسل يحيى الفخراني عبر محركات البحث.

ملخص الحلقة 2 مسلسل يحيى الفخراني.. أحداث شيقة

وتدور أحداث ملخص الحلقة 2 مسلسل يحيى الفخراني، حول ضابط الشرطة «بهجت» الذي يواجه تهمة ارتكاب جريمة عبر خط موبايل اشتراه من كشك «نعناعة» كما يشارك الأخيرة فيه تجاريا والتي أنكرت معرفتها بالتهمة.

الإثارة في الحلقة 2 من مسلسل عتبات البهجة

وتتابع الأحداث في قالب درامي مشوق، ليأتي ملخص الحلقة 2 مسلسل يحيى الفخراني في إطار أكثر إثارة بعد أن تناولت أولى حلقات «عتبات البهجة» مسألة الدروس الخصوصية والإقبال الكثيف من الطلاب عليها.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويشارك الفنان القدير يحيى الفخراني بطولة العمل الدرامي، كل من جومانا مراد وصلاح عبدالله وصفاء الطوخي.