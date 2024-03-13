كشري باللوتس وفتة بالمانجو والتفاح.. «أطعم أكلة» يبرز أجمل أطباق محل عدنان

قدمت نهى الجوهري حلقة خاصة من برنامج «أطعم أكلة» عبر تلفزيون الوطن، تناولت فيها أبرز أكلات محل عدنان مثل الكشري والفتة والكنافة وقرع العسل وأم علي بالميلفيه.

فتة من المانجو والموز والفراولة

عندما تسمع كلمة «فتة»، فإن أول ما يتبادر في ذهنك هو الأرز واللحمة والصلصة والعيش، ولكن الفتة التي يعدها محل عدنان مختلفة تمام، فهي عبارة عن مانجو وموز وتفاح وفراولة.

محل عدنان يعد أرز بلبن مع الميلفيه وصوص فسدق أو صوص كراميل أو صوص شوكولاتة أو صوص كاجو أو مانجو.

كما يعد المحل طبق أم علي بالميلفيه، لأن الميلفيه يمنح الطبق مذاقا خاصا، ويعد المحل أيضا طبق أم علي سادة، أم علي بالمكسرات، أم علي بالقشطة، وكل ذلك مع تقديم طبق مكسرات.

كشري لوتس أو أوريو

وهناك أيضا طبق الكشري، وهو مختلف تماما عن الكشري العادي المعروف لدى المصريين، والذي يتكون من الأرز والمكرونة والصلصة، حيث يقدم محل عدنان كشري يتكون من أرز بلبن وكنافة والميلفيه والكنافة ولوتس أو أورويو أو فزدق أو بندق.