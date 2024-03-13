موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني وجومانا مراد
كتب:
منى صلاح
03:52 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة- على dmc
مع تصاعد الأحداث وتتابعها في قالب من التشويق والإثارة، يترقب المشاهد موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة غداً، والذي يُعرض حصريا على شاشة قناة dmc في تمام السادسة والربع مساء، كما يمكن مشاهدته عبر منصة Watch it.
موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة.. على dmc حصرياً
ويكثر البحث عن موعد عرض الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، بعد الأحداث المشوقة للحلقة الثالثة من العمل الدرامي والتي عرضت اليوم، وتناولت في أحداثها تورط «بهجت» في قضية بسبب خط موبايل اشتراه من كشك «نعنانة»، والتي بدورها تنكر أي صلة لها بالموضوع.
الحلقة 4 مسلسل عتبات البهجة.. قضايا تهم الأسرة
وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، في إطار اجتماعي ليتم مناقشة قضايا تهم الأسرة المصرية مثل الدروس الخصوصية والسوشيال ميديا وتأثيرها على الروابط العائلية، والمسلسل يشارك في بطولته كل من جومانه مراد وصلاح عبدالله وصفاء الطوخي، ويعرض في 15 حلقة على مدار أول أسبوعين من شهر رمضان.