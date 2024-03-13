ملخص الحلقة 2 مسلسل عتبات البهجة.. القبض على يحيى الفخراني

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، المعروض على شاشة «DMC»، على وصول قوات من الشرطة أمام منزل «بهجت الأنصاري»، ليكشف ملخص الحلقة 2 مسلسل عتبات البهجة تطورات غير متوقعة في الأحداث.

ملخص الحلقة 2 مسلسل عتبات البهجة

بدأت الحلقة الثانية بإلقاء القبض على «بهجت» وشريكته «نعناعة» جومانا مراد، بائعة بكشك حلويات، بسبب خطوط التليفون، واجتمع كل معارف وأقارب بهجت لمساندته، ثم يطلب «عيطة» زوج «نعناعة» من «عرفان» صلاح عبدالله صديق «بهجت» مساندة «نعناعة» لعدم قدرتهم على عمل توكيل لمحامي للدفاع عنها.

ملخص الحلقة 2 مسلسل عتبات البهجة

خلال التحقيقات من قبل رجال الشرطة مع «بهجت» تعرف أحد الضابط عليه وأخبره بصداقة قديمة جمعت بين شقيقه الأكبر وابنه مصطفى الأنصاري، وبسبب هذه المعرفة بينهما طلب «بهجت» من الضابط الجلوس، وعلم من الضابط أن أحد الخطوط التي تبيعها نعناعة تم استخدامها في ارتكاب جريمة.

وظهر «بهجت» نائمًا على كنبة في غرفة مكتب بالقسم، وهو يتعجب على الحال الذي وصل له، ويشتكي حالة وهو يتخيل حديثة مع زوجتة الراحلة ثريا، ويتم ترحيل «بهجت» و«نعناعة» في سيارة الشرطة.

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.