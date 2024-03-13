موعد اعادة مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it الحلقة 3

يترقب المشاهدون موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it الحلقة 3، بطولة الفنانة صبا مبارك ومجموعة من نجوم الدراما، في أي وقت من اليوم عبر الدخول لمنصة «واتش ات» وتشغيل الحلقة، والمسلسل مكون من 15 حلقة تُعرض على مدار أول أسبوعين من شهر رمضان.

موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it الحلقة 3

وعن موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it الحلقة 3، فتدور أحداث الحلقة حول محاولات «يُمنى» إخفاء جثة زوجها «شريف»، بالبحث عن طريقة إخفاء جثة عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن ادعت اختفاءه أمام الأهل والأصدقاء يوم عيد ميلادها للتغطية على جريمتها.

مسلسل لحظة غضب

وتعد أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب الذي تعرضه منصة watch it حصرياً، مليئة بالأحداث المشوقة والغموض، ولا يزال «مصطفى» شقيق «شريف» يقوم بدوره الفنان محمد شاهين، ويشاركهم البطولة علي قاسم وناردين فرج وسارة عبد الرحمن وريم خوري، والعمل الدرامي من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبد العزيز النجار، والإنتاج للمنتج طارق الجنايني.