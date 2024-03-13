مسلسل بابا جه الحلقة 3.. «ياسر» يقع في حادث أثناء قيادة سيارة «ولاء»

تعرض قناة DMC مسلسل بابا جه الحلقة 3 بطولة الفنان أكرم حسني، الساعة 7:35 مساء، أما إعادة عرض الحلقة 3 من مسلسل بابا جه تكون في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساء.

منصة Watch it

كما يُعرض مسلسل بابا جه الحلقة 3 على منصة Watch it، وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه تفاعلا جماهيريا كبيرا وذلك منذ بدأ عرض الحلقة الأولي من المسلسل، كما تصدرت أولي حلقات مسلسل بابا جه الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم وهم الفنانة نسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد كوميديا الموقف والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبناءهم، والمسلسل من نوعية دراما الـ15 حلقة لتنتهي الأحداث بانتصاف شهر رمضان المبارك.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه

أما عن ملخص الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه، فجاءت بدخول محمد أوتاكا «ياسر» سائق سيارة نسرين أمين «ولاء»، زوجة أكرم حسني في المسلسل، بإيراد لها من عمل السيارة.

ولكن أخذ أكرم حسني «ياسر»، إلى الشرفة، وسأله عن مصدر المال لأنه يعلم أن السيارة لا يمكن أن تأتي بهذا المال في يوم واحد، فقال له: «أنا بيعتك أنت شخصيًا»، لأم الطفل زياد «فريال يوسف».

وفى مشهد آخر بمسلسل بابا جه، اتصل محمد أوتاكا «ياسر»، على هشام «أكرم حسني»، ليخبره أنه قام بحادث بالسيارة الخاصة بزوجته، فلما ذهب وجد السيارة مُدمرة، وكأنه قد سقط عليها نيزك، فقال كيف حدث هذا، رد أوتاكا: «في واحدة عجبتني، فرخمت عليها وأنا سايق، دخلت فيا».