مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. يحيى الفخراني في مأزق بسبب «نعناعة»

شهدت أولى وثاني حلقات مسلسل عتبات البهجة متابعة كبيرة من الجمهور الذي يترقب عرض الحلقات يوميا على شاشة قناة dmc ومنصة Watch it ايضا، في تمام السادسة والربع مساء، ومسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 يحيى الفخراني تورط في مأزق بسبب «نعناعة» صاحبة الكشك وتقوم بدورها الفنانة جومانة مراد.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 يحيى الفخراني في القسم

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 يحيى الفخراني حول ضابط الشرطة واسمه «بهجت»، يواجه تهمة ارتكاب جريمة بسبب خط موبايل اشتراه من كشك «نعناعة» ولأنه ظهر ضمن الأحداث أنه شريك في الكشك، ولكن نعناعة تنكر معرفته وصلتها به.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 يحيى الفخراني يوتيوبر وإنفلونسر

وتتمتع أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 يحيى الفخراني، بأداء يمكن وصفه بالكوميديا الخفيفة التي تعتمد على الموقف أو الـ Light comedy، ونلاحظ تسلسل الأحداث وترابطها في قالب درامي مشوق، وتكون الحلقة 2 من مسلسل «الفخراني» عتبات البهجة أكثر إثارة.