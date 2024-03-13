موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة 2.. بطولة يحيى الفخراني

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة 2 من أكثر الكلمات التي يبحث الجمهور عنها، بعدما شهدت الحلقة الماضية أحداثا مثيرة، ورطة كبيرة عاشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، حيث تبين أنه شريك في كشك لبيع الحلويات وكروت الشحن وخطوط المحمول.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة 2

قناة «dmc»، تعرض المسلسل يوميًا طوال أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، والثانية عشرة ظهرا.

أزمة للفنان يحيي الفخراني

وواجه ضابط الشرطة في مسلسل عتبات البهجة يحيي الفخراني بتهمة أنه ارتكب جريمة باستخدام خطوط التليفون التي بِيعت من كشك «نعناعة»، وهو شريك في الكشك، واطلع الضابط على جميع الأوراق وتأكد من الشراكة بين «بهجت» و«نعناعة».

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن في مصر، يأتي على رأسهم الفنان القدير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.