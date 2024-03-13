حددت إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان، حيث يحرص المواطنين على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الفرائض في أوقاتها، ومعرفة مواقيت الإفطار والسحور.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان وفق إمساكية الهيئة العامة للمساحة والتي تضمن مواعيد الصلوات والفرائض والأفطار والسحور والفجر

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان

أوضحت مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في ثالث أيام رمضان أن مواعيد الصلاة والفروض كالتالي:

الفجر: 04:40 صباحا

الشروق: 06:07 صباحا

الظهر: 12:05 مساء

العصر: 03:29 مساء

المغرب: 06:02 مساء

العشاء: 07:20 مساء

مواقيت الصلاة في القليوبية

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 يحل موعد الإفطار في ثالث أيام رمضان مع أذان المغرب في الساعة 06:02 مساء وتبلغ ساعات الصيام عدد 13 ساعة و42 دقيقة ويحل فجر ثالث أيام رمضان الساعة 04:40 صباحا.

وتستقبل مساجد القليوبية المصليين في رمضان تزامنًا مع رفع مديرية الأوقاف بالمحافظة بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف الطوارئ خلال شهر رمضان في إطار الاهتمام بنظافة المساجد ودورات المياه وتوفير الآثمة لإقامة الشعائر والدروس الدينية.