«البيئة»: حريصون على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة

أكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، التعاون الوثيق بين الجهاز والشركة القابضة للبتروكيماويات، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والبترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي وقطاع الأعمال العام.

إعادة استخدام الزيوت المستعملة بطريقة آمنة

وأشار إلى حرص وزارة البيئة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، وذلك للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والحد من المخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة، حيث أنه يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، وذلك طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، لافتا إلى تطبيق هذا المبدأ في الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشار إلى ضرورة الارتباط بعقود طويلة مع الشركات التي يمكن أن تكون مورد مستدام للزيت المستعمل لاستخدامه في إنتاج وقود الطائرات، بالتوازي مع التركيز على الموردين الصغار، وهنا تظهر أهمية استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة وتساعد على الاستفادة من النباتات في إنتاج الزيوت مثل نبات الجاتروفا.