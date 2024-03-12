محافظ قنا يفتتح معرض «أهلا رمضان» بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء معرض «أهلًا رمضان» بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة قنا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

رافق المحافظ في الافتتاح حسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد أبو الصفا مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا وبدر أبو الصفا مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقنا وعلي غريب مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة.

معرض أهلا رمضان 2024

وقال محافظ قنا، أثناء الافتتاح، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية وان هذا العام الثامن علي التوالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لاقامة معرض اهلا رمضان ،كما تتولي ادارة التعاون الاشراف عليها للتأكد من توافر جميع السلع للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.

تجهيزات معارض أهلا رمضان

وأضاف «الداودي» أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض «أهلا رمضان» بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.