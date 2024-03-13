قصة تحدٍ وإلهام.. طالبة من ذوي الهمم تحصل على الماجستير بدرجة امتياز

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة الفكر والروح، وعندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسده القيود.

قصة طالبة تحدت الإعاقة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بالباحثة بخيتة محمد أحمد من قادرون باختلاف «إعاقة حركية»، والتي حصلت على الماجستير بدرجة امتياز بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالجامعة، عن رسالتها بعنوان «الإشارات العلمية لعلم الأجنة في الكتب السماوية.. دراسة مقارنة»، والتي تم التوصية بطباعتها وتبادلها مع الجامعات المصرية، فهي تجربة ناجحة تحدت الصعاب، إذ استطاعت الحصول على شهادة محو الأمية وصولا إلى الحصول منذ أيام على درجة الماجستير.

ووجّه الدكتور حسان النعماني الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لقادرون باختلاف والذين عاشوا سنوات طويلة عانوا فيها من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط حقوقهم ليعيشوا في عهد الرئيس السيسي مرحلة فارقة في حياتهم من التمكين الشامل لهم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعمهم.

نجاح وإبداع

وأشار إلى أنّ قادرون باختلاف يثبتون بجدارة يوما بعد يوم أنّهم فئة قادرة على النجاح والإبداع وفق رؤية مستقبلية تستهدف تمكينهم، ليصبحوا قوة فاعلة في المجتمع وشريك أساسي في النهضه التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد واستكمال رحلتها الأكاديمية والعلمية.

وأعربت بخيته عن سعادتها بالتكريم وحفاوة الاستقبال الذي حظيت به من جانب رئيس الجامعة، وما شهدته من تشجيع ودعم، مؤكدة التزامها بمواصلة مسيرتها العلمية وأن تضاعف جهودها في البحث العلمي في مرحلة الدكتوراه لرفعة شأن الجامعة، معربة عن فخرها بما حققته في رحلة كفاحها، بدءا من التحاقها بمحو الأمية ثم الإعدادية والثانوية حتى تخرجها من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الاداب بالجامعة.