ماذا يحدث في أسعار مواد البناء؟.. تراجعات بالجملة في السوق المحلي

تراجعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المحلي، خاصة حديد التسليح والأسمنت اليوم، وانخفض سعر طن الحديد اليوم نحو 6 آلاف جنيه مقارنة بآخر سعر سجله أمس، وفق ما جاء على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ يأتي تراجع سعر طن حديد التسليح مقارنة بأسعار السابقة، ضمن سلسلة انخفاضات خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

وأوضحت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، انخفاض سعر طن حديد عز بقيمة 550 جنيهًا ليسجل 50 ألفًا و649 جنيهًا اليوم للمستهلك، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 1221 جنيها ليسجل سعر الطن 48 ألفًا و601 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم متراجعه بقيمة 27 جنيها للطن، ليسجل 2306 جنيهًا للطن.

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميا اليوم 537 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.