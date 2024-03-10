ماذا يحدث في أسعار مواد البناء الآن؟.. تراجعات بالجملة في السوق المحلي

تراجعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المحلي، خاصة حديد التسليح والأسمنت اليوم، وانخفض سعر طن الحديد بقيمة 496 جنيهًا مقارنة بآخر سعر سجله خلال تعاملات الصباح، وفق ما جاء على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ يأتي تراجع سعر طن حديد التسليح مقارنة بأسعار السابقة، ضمن سلسلة انخفاضات خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

وأوضحت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، انخفاض سعر طن حديد عز بقيمة 496 جنيهًا ليسجل 49 ألفًا و753 جنيهًا اليوم، بينما سجل أسعار الحديد الاستثماري استقرار ليسجل سعر الطن 50 ألفًا و506 جنيهات.

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم متراجعه بقيمة 31 جنيها للطن، ليسجل 2153 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 537 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.