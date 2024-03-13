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دراما المتحدة

اتحاد الناشرين العرب يعلن فتح باب الترشيح لجائزة الابتكار 2024

كتب:

إلهام الكردوسي
03:04 م | الأربعاء 13 مارس 2024
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب

محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، فتح باب الترشيح لجائزة الابتكار في النشر 2024، موضحا طريقة التقديم وآخر موعد للتقدم للجائزة، وكذلك موعد الإعلان عن الفائز. 

وذكر الاتحاد في بيانه إن جائزة الابتكار أطلقتها اللجنة التنفيذية في عام 2022، وتهدف إلى الاحتفال بالمجموعات أو الأفراد الذين يطبقون ممارسات مبتكرة في النشر يمكن تكرارها من قبل الآخرين لصالح الصناعة بأكملها.

وأشار إلى أنه سيجرى الإعلان عن جائزة الابتكار التالية خلال مؤتمر IPA في غوادالاخارا، المكسيك، في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، والموعد النهائي لاستلام الترشيحات هو إغلاق توقيت وسط أوروبا يوم الجمعة 12 أبريل.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي