مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. أمير كرارة يهرب وشقيقته تكشف سره

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 الكثير من التطورات التى جعلت الدكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة يتورط أكثر في قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي قدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

انطلقت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2 بمشهد إلقاء القبض على الدكتور ياسين بتهمة قتل والده وبالفعل جرى حبسه وخضع للتحقيق أمام شقيقه الضابط يحيى، الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل، الذي انفعل عليه بشدة معاتبا إياه على قتل والدهما لكن ظل ياسين ينفي أن يكون هو من فعل هذه الجريمة.

وكشف الدكتور ياسين عن أن والده انفعل وتعرض لوعكة صحية فذهب ليجلب له الماء وعاد فوجده مقتولا بسكين ولكن روايته لم يصدقها أحد سوى شقيقته جملات التي تقدم شخصيتها الفنانة رحاب الجمل.

وتتوالى الأحداث بنقل الدكتور ياسين في عربة الترحيلات وشقيقه يحيى في سيارة من خلفه، لكن في الطريق يتعرضان لحادث سير وبسببه يهرب ياسين ويهاتف شقيقته جملات لتساعده وبالفعل تذهب إليه ومعها ابنته حبيبة وتعطيه أموالا وتخبره بأن يسافر الى الإسكندرية ليختبئ هناك.

يعلم فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، بما حدث وتخبرة جملات بالمكان الذي يختبئ فيه ياسين.