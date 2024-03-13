مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. جومانه مراد تضع يحيى الفخراني في ورطة

عرضت قناة dmc ومنصة Watch it ثاني حلقات مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2، إذ تدور أحداثها حول «بهجت» اليوتيوبر والجد لحفيدين يقيمان معه في منزله وهما بعمر الجامعة، والذي يجسد دوره الفنان القدير يحيى الفخراني، إذ يقدم محتوى على السوشيال ميديا ويحاول من خلاله بث قيم هادفه في المجتمع وإحياء أخلاق اندثرت ولم تعد موجودة.

جومانة مرد بائعة في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2

وضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2، تظهر جومانة مراد في شخصية فتاة شعبية تعمل في بيع السجائر وخطوط المحمول في كشك صغير، وتتسبب بدون قصد في توريط يحيى الفخراني أو السيد «بهجت» ما يجعله في وضع المساءلة القانونية بتهمة الإتجار في خطوط المحمول بغير عقود، رغم أنَّ «نعناعة» أو جومانة مراد تعتبر السبب في تورطه إلا أنها تتنكر له.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 هل يُدان بهجت في القضية؟

وتستمر أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 جومانة مراد بعد أن تنصلت من معرفتها ببهجت، ويجد نفسه مسؤولاً عن الواقعة ليجلس شاردا مستعيدا ذكرياته مع زوجته ثريا أيام شبابه، وتحمل العديد من المسؤوليات، ويتذكر عندما أخبر زوجته بأنه تعب للغاية «الدنيا بهدلتني.. كنت بتقولي عليا معرفش أشيل نفسي أديني شايله الدنيا كلها فوق دماغي.. اظبطها من هنا تخرب من هنا».