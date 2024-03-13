لقي مسلسل عتبات البهجة إقبالا واسعا بين المشاهدين منذ الحلقة الأولى، إذ جرى تسليط الضوء على قضايا الدروس الخصوصية التي تؤرق الكثير من الأشخاص، خاصة الطلاب وأولياء الأمور، لذا يبحث جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 على قناة dmc اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 على قناة dmc اليوم، الساعة 6 وربع مساء يوميا، بينما الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة بالقبض على بهجت الأنصاري (يحيى الفخراني) ونعناعة (جومانا مراد) لتعاونهما في محل حلوى، وتحاول نعناعة الإيقاع بلهجت وتبرئة نفسها، لكن ضابط الشرطة (أحمد ماجد) يتعرف على بهجت، حيث تربط بين ابنه وشقيقه صداقة قوية ويخبره ضابط الشرطة أنهما متهمان بيع خط هاتف غير مسجل إلى أحد الأشخاص، والذي يرتكب من خلاله جريمة، ليرد بهجت أنه غير مسئول عن ذلك، إذ يشترط على نعناعة أن تأخذ بطاقة الشخص قبل بيع بطاقة له، ولكن يحبس بهجت في النهاية لعرضه على النيابة.

عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

عتبات البهجة من بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.