موعد أذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:13 ص | الخميس 14 مارس 2024
رمضان
حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان في محافظة السويس، لتعريف سكان المحافظة بالموعد الصحيح للآذان، وتسهيلا علي المواطنين معرفة موعد الإفطار.
موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024
وتستعرض الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3- 2024، وهو الساعة الـ5 مساء و58 دقيقة
مواقيت الصلاة في السويس اليوم الخميس
وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في السويس اليوم الخميس نقلا عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، وهي كالتالي:
- صلاة الظهر: الساعة 11 صباحا و59 دقيقة
- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و24 دقيقة
- صلاة المغرب: الساعة 5 مساء و58 دقيقة
- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و15 دقيقة
- صلاة الفجر: الساعة 4 مساء و34 دقيقة
موعد الإمساك والشروق في السويس اليوم الخميس
وجاء موعد الإمساك والشروق في محافظة السويس اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان كالآتي:
- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و14 دقيقة.
- موعد الشروق الساعة 6 صباحا.
- موعد السحور يبدأ من الساعة 2 صباحا.