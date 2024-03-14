موعد أذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان في محافظة السويس، لتعريف سكان المحافظة بالموعد الصحيح للآذان، وتسهيلا علي المواطنين معرفة موعد الإفطار.

موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024

وتستعرض الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3- 2024، وهو الساعة الـ5 مساء و58 دقيقة

مواقيت الصلاة في السويس اليوم الخميس

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في السويس اليوم الخميس نقلا عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، وهي كالتالي:

- صلاة الظهر: الساعة 11 صباحا و59 دقيقة

- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و24 دقيقة

- صلاة المغرب: الساعة 5 مساء و58 دقيقة

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و15 دقيقة

- صلاة الفجر: الساعة 4 مساء و34 دقيقة

موعد الإمساك والشروق في السويس اليوم الخميس

وجاء موعد الإمساك والشروق في محافظة السويس اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان كالآتي:

- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و14 دقيقة.

- موعد الشروق الساعة 6 صباحا.

- موعد السحور يبدأ من الساعة 2 صباحا.