جداول امتحانات المرحلة الثانوية الفندقية للفصل الدراسي الأول بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024، للمرحلة الثانوية الفندقية بالمحافظة.

وقال وكيل الوزارة لـ«الوطن» أنه جرى تجهيز اللجان وتشكيل غرفة عمليات داخل المديرية؛ لمتابعة سير الامتحانات مع الالتزام بتعليمات المديرية الخاصة بالامتحانات التي لا تضاف إلى المجموع، وهي كالآتي:

- تبدأ الامتحانات العملية والمعملية قبل النظرية وتحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم.

- تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحا.

- تبدأ الامتحانات للتربية العسكرية يوم 4 يناير نظري وعملي.

وننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الفندقي، كالآتي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفندقي.

الثلاثاء 9 يناير:

- امتحان مادة اللغة العربية ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

- امتحان مادة التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير:

- امتحان مادة التربية الوطنية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولي ومدة الامتحان 3 ساعات.

الخميس 11 يناير:

- امتحان مادة الرياضة العامة ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان جغرافيا اقتصادية ومدة الامتحان ساعتان.

السبت 13 يناير:

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان مادة إشراف داخلي ومدة الامتحان ساعتان.

الأحد 14 يناير:

- امتحان مادة فن الاتصال ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

- امتحان الحاسب الألي ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الإثنين 15 يناير:

- امتحان أصول فن الخدمة ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان فن الطهو ومدة الامتحان ساعتان.

الثلاثاء 16 يناير:

-امتحان مادة السكرتارية باللغة الأجنبية ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان مادة مبادئ الاقتصاد ومدة الامتحان ساعتان.

الأربعاء 17 يناير:

-امتحان مادة مبادئ المحاسبة ومدة الامتحان ساعتان ونصف وامتحان مدخل الصناعة للسياحة ومدة الامتحان ساعتان.

الخميس 18 يناير:

امتحان مادة مقدمة في أعمال شركات السياحة ومدة الامتحان ساعتان.

وجاء امتحان الصف الثاني الثانوي الفندقي كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير:

- امتحان مادة اللغة العربية ومدة الامتحان ساعتان ونصف

- امتحان مادة التربية الدينية ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

الأربعاء 10 يناير:

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدة الامتحان 3 ساعات.

وامتحان المواطنة وحقوق الإنسان ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الخميس 11 يناير:

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان مادة فن الاتصال ومدة الامتحان ساعتان ونصف.

السبت 13 يناير:

- امتحان مادة أعمال شركات السياحة لشعبة خدمات سياحية ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان مادة أعمال شركات الطيران ومدة الامتحان ساعتان لشعبة الخدمات السياحية.

الأحد 14 يناير:

- امتحان مادة الاقتصاد ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان مادة الرياضة المالية والإحصاء ومدة الامتحان ساعتان ونصف لشعبة الخدمات السياحية.

الإثنين 15 يناير:

- امتحان مادة الحاسب الألي ومدة الامتحان ساعة.

- امتحان مادة الإرشاد السياحي ومدة الامتحان ساعتان.

الثلاثاء 16 يناير:

- امتحان مادة السكرتارية باللغة الأجنبية ومدة الامتحان ساعتان.

- امتحان مادة العلاقات العامة ومدة الامتحان ساعتان.